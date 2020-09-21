Вторая волна коронавируса 2020 в Красноярске: боятся ли жители введения новых ограничений в сентябре

Боятся ли жители введения новых ограничений в сентябре Фото: Мария ЛЕНЦ

Придет ли в Красноярск вторая волна коронавируса? Многие жители города задают встречный вопрос: а что, первая волна уже прошла? Кому-то невыносимо думать о новых ограничениях. Подогревают обстановку медийные личности, которые считают себя экспертами и даже называют даты повторного введения режима самоизоляции. К слову, одна из таких дат была – 20 сентября, когда прогнозировали возвращение школ на дистанционное обучение. Не сбылось.

Виновниками второй волны называют, в том числе туристов, которые возвращаются домой с курортов и наверняка привезут с собой «корону». А кто-то добавляет: не бойтесь, медики у нас уже опытные, знают, как лечить.

Издание 1line поинтересовалось у красноярцев, что они думают по этому поводу. И вот какие получились ответы:

- Думаю, да, будет вторая волна. Но нежелательно, все-таки возраст, не хотелось бы заразиться.

- Я и первую волну не ждала, и вторую не жду. Что будет, то и будет.

- Держать на контроле ситуацию всегда стоит. А уж прямо опасаться – опасаться… соблюдать меры необходимо. Мы же статистику видим. Я боюсь в той части, что у нас дома старенькая бабушка.

- Я уже переболел. Но если говорят, что можно второй раз заболеть, то да, я опасаюсь. У меня с собой всегда маска. Слежу за ситуацией в Красноярске, она, если верить статистике, она не улучшается.

- В любом случае нужно соблюдать меры предосторожности, будет вторая волна или не будет. Но то, что люди от этого умирают, это факт.