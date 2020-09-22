Поиски пропавшей 16-летней девушки объявлены в Красноярске

Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск

В Красноярске 17 сентября из хирургического отделения «БСМП» ушла 16-летняя Елена Александрова.

Она проживает в социально-реабилитационном центре «Росток» на Партизана-Железняка, д.4 «г». По данным группы волонтеров «Поиск пропавших детей – Красноярск» во ВКонтакте это не первое исчезновение девушки: в прошлом году Елена аналогично сбегала из БСМП. На данный момент неизвестно, ушла ли Елена сама или ее кто-то вывел из палаты. Волонтеры просят помощи у жителей города.

Особые приметы девушки:

Зеленые глаза, рост 170см, волосы светлые до плеч, есть родинки на щеке около правого уха, над верхней губой и под нижней . Была одета в темно-зеленую кофту и блестящие лосины.

Все, кто обладает информацией о пропаже, просьба обращаться по телефону:

8 (391) 249-01-48 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ ОП N2

8-950-99-66-066 ВОЛОНТЕРЫ (КРУГЛОСУТОЧНО)

А также по номеру 112.