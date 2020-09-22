В Красноярском крае объявлены поиски трех подростков

Сафаров Виталий. Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск
В поселке Шушенское Красноярского края пропали трое подростков. Сейчас их разыскивает волонтерский отряд и просит о помощи всех, кто может знать хоть какую-то информацию.
Подростки ушли из детского дома №1 поселка Шушенское. С 19 сентября 2020 года никто не знает об их местонахождении. Предполагается, что молодые люди находятся в Красноярске и собираются уехать в другой регион. Если это уже произошло, то они могут находиться в Кемеровской области.
Особые приметы подростков:
1. Сафаров Виталий, 17 лет
Смуглое лицо, рост 175-180 см, темно-карие глаза, короткие черные волосы. Был одет в синие джинсы, белую футболку, темно-зеленую ветровку, серые кроссовки.
2. Зайцев Андрей, 17 лет
Серые глаза, рост 175-180 см, короткие светло-русые волосы. Был одет в черные спортивные штаны, черную толстовку, серые кроссовки.
Зайцев Андрей. Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск
3. Павлов Илья, 16 лет
Темно-карие глаза, рост 160-170 см. короткие темно-русые волосы. Был одет в черные спортивные штаны, черную спортивную кофту с красными полосами на плечах.
Павлов Илья. Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск
Все, кто обладает информацией о возможном местонахождении подростков, просьба обратиться по телефону:
8 (39193) 2-73-50 ПОЛИЦИЯ пгт. ШУШЕНСКОЕ
8-950-99-66-066 ВОЛОНТЕРЫ (КРУГЛОСУТОЧНО)
Или звонить по номеру 112.