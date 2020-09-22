В Красноярском крае объявлены поиски трех подростков

Сафаров Виталий. Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск

В поселке Шушенское Красноярского края пропали трое подростков. Сейчас их разыскивает волонтерский отряд и просит о помощи всех, кто может знать хоть какую-то информацию.

Подростки ушли из детского дома №1 поселка Шушенское. С 19 сентября 2020 года никто не знает об их местонахождении. Предполагается, что молодые люди находятся в Красноярске и собираются уехать в другой регион. Если это уже произошло, то они могут находиться в Кемеровской области.

Особые приметы подростков:

1. Сафаров Виталий, 17 лет

Смуглое лицо, рост 175-180 см, темно-карие глаза, короткие черные волосы. Был одет в синие джинсы, белую футболку, темно-зеленую ветровку, серые кроссовки.

2. Зайцев Андрей, 17 лет

Серые глаза, рост 175-180 см, короткие светло-русые волосы. Был одет в черные спортивные штаны, черную толстовку, серые кроссовки.

Зайцев Андрей. Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск

3. Павлов Илья, 16 лет

Темно-карие глаза, рост 160-170 см. короткие темно-русые волосы. Был одет в черные спортивные штаны, черную спортивную кофту с красными полосами на плечах.

Павлов Илья. Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск

Все, кто обладает информацией о возможном местонахождении подростков, просьба обратиться по телефону:

8 (39193) 2-73-50 ПОЛИЦИЯ пгт. ШУШЕНСКОЕ

8-950-99-66-066 ВОЛОНТЕРЫ (КРУГЛОСУТОЧНО)

Или звонить по номеру 112.