В Красноярском крае председатель сельсовета настрелял косуль на миллион рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Председатель сельского совета в селе Крутоярское Ужурского района (теперь уже бывший) в скором времени сядет на скамью подсудимых. Уже и обвинительное заключение прокурор подписал, и дело отправили в суд на рассмотрение. А статья, по которой ему придется держать ответ, звучит так: незаконная охота, совершенная с применением механического транспортного средства, на особо охраняемой природной территории, группой лиц по предварительному сговору, причинившая особо крупный ущерб (ч. 2 ст. 258 УК РФ).

Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск удалось выяснить в пресс-службе краевой прокуратуры. Оказалось, глава сельсовета в январе 2019 года пригласил товарищей поохотиться на территории заказника «Березовая дубрава». Разрешения на охоту ни у кого не было да и быть не могло. Компания застрелила пять сибирских косуль, затем погрузили туши и на снегоходах привезли во двор дома обвиняемого. Незаконные шашлыки и котлеты потянули на 1 миллион рублей – таков ущерб, нанесенный природе.