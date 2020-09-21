В Красноярске нетрезвый подросток на машине отца врезался в мусоровоз. Фото: полиция Красноярска

В Красноярске нетрезвый 16-летний подросток на автомобиле своего отца врезался в мусоровоз. Произошло это накануне, 20 сентября, на улице Серова. Дорожная полиция разбирается в этом, но предварительно известно, что юный водитель не предоставил преимущества проезда спецтехнике. К тому же алкотест показал алкогольное опьянение – 0,26 мг/л.

Помятая машина – полбеды, в салоне в момент аварии находились еще четверо подростков, 14-летняя пассажирка получила травмы. Сам нарушитель пояснил: взял «Тойоту» отца без спроса, чтобы покататься. Какое наказание за этим последует: во-первых, родителям придется держать ответ перед инспектором ПДН на недостаточный контроль.

Во-вторых, отцу придется оплатить штраф за «передачу права управления лицу, не имеющему права управления» - 30 тысяч рублей. В третьих, управление автомобилем без прав и в состоянии алкогольного опьянения – это еще 30 тысяч рублей штрафа. Вряд ли у подростка есть собственные деньги, поэтому рассчитываться придется из родительского кошелька.