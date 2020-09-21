В Красноярском крае клещи по-прежнему кусают Фото: Мария ЛЕНЦ

Сентябрь уже перевалил на вторую половину, а клещи по-прежнему активны и продолжают нападать. За последнюю неделю от их укусов пострадали 14 жителей края, в том числе 4 ребенка. Это жители 6 районов края. А вот в самом Красноярске пострадавших нет, сообщает «ТВК Красноярск» со ссылкой на данные регионального Роспотребнадзора. По информации специалистов активность иксодовых сохранится до октября.

По итогу с начала сезона в крае зарегистрировано 15 985 случаев присасывания клещей, в краевом центре - 4 774. Но это, обратите внимание, только если пострадавшие обратились в больницу или принесли кровососущих на анализ. На самом деле таких случаев может быть намного больше, ведь жители отдаленных (и не только отдаленных) лесных поселков зачастую просто не обращают внимания на укусы: сняли клеща и забыли. А ведь последствия могут быть серьезными – клещи являются переносчиками энцефалита, бореллиоза, болезни Лайма... Поэтом совет грибникам: не игнорируйте элементарные правила безопасности плотно прилегающую одежду, реппеленты, обувь.