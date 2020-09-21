В Красноярске участники «Клуба выходного дня» побывали в музее-усадьбе Василия Сурикова

В комнате, где Суриков написал свой шедевр "Взятие снежного городка", дети узнали историю картины, ее героев и старинной сибирской забавы. Фото: Мария ЛЕНЦ

«Клуб выходного дня» для приемных семей Красноярского края в этом году работает пятый год! И каждый раз он посвящен какой-то теме: спорт, театр, прикладное творчество. В этом году участники клуба отправились в музеи: четыре выходных дня, четыре музея, 20 многодетных больших семей. И еще одна особенность этого года – масочный режим, ограничения по количеству участников, правила безопасности.

Этот проект важен не только потому, что помогает приемным семьям провести выходной день, «Клуб выходного дня» также показывает возможности нашего города для интересного досуга и детского праздника. А самое главное – знакомит красноярцев с семьями, которые сумели стать родными для чужих детей с трудной судьбой.

Первая встреча клуба прошла в музее-усадьбе Василия Ивановича Сурикова, в доме с 200-летней историей Фото: Мария ЛЕНЦ

Первая встреча клуба прошла в музее-усадьбе Василия Ивановича Сурикова, в доме с 200-летней историей, где жила семья художника и где он вырос. Особенно много времени дети и взрослые провели в комнате, в которой художник написал картину «Взятие снежного городка» и в кухне, где можно было познакомиться с особенностями быта конца 19 и начала 20 века: многие предметы современным детям уже не знакомы.

Участник клуба Максим, который готовится к конкурсу рисунков про родной край, узнал, что Суриков не раз писал и красноярские «Столбы» и эти работы сейчас можно увидеть в музее-усадьбе!

Каждая семья, пришедшая на экскурсию, получила в подарок книги издательского дома «Комсомольская правда», посвященные музеях всего мира, творчеству самых знаменитых художников. А традиционное для «Клуба выходного дня» чаепитие в этом году из-за пандемии заменили сладкими подарками.

Ежегодно «Клуб выходного дня» для приемных семей помогает провести золотодобывающая компания «Полюс». Организаторы проекта «Комсомольская правда» и Центр развития семейных форм воспитания Красноярского края.

Каждая семья, пришедшая на экскурсию, получила в подарок книги издательского дома «Комсомольская правда» Фото: Мария ЛЕНЦ

О «Клубе выходного дня» и о приемных семьях Красноярского края мы рассказываем на сайте kp.ru, на радио, и итоги проекта подведем в еженедельном выпуске «КП» 30 сентября.

28 сентября с 8.00 до 8.30 на радио «КП» директор Центра развития семейных форм воспитания Красноярского края Ольга Абросимова расскажет, как стать приемными родителями и создать счастливую приемную семью.

Больше фотографий смотрите по ссылке