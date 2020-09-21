В Красноярске кассир супермаркета украла у пенсионера банковскую карту Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске кассир супермаркета украла у пенсионера банковскую карту, а затем потратила с нее более 8 тысяч рублей. Найти подозреваемую для полиции не составило труда – достаточно было просмотреть записи с камер наблюдения, установленные в помещении. Подробности этой истории «Комсомольской правде»-Красноярск рассказал собственный источник.

В конце августа супруга 71-летнего потерпевшего собралась в супермаркет за покупками. Мужчина дал ей свою карту, на которую ему перечисляется пенсия. Карта с «вай-фаем», то есть покупки до 1000 рублей можно оплачивать без введения пароля. Карта привязана к номеру телефона. Сначала мужчина получил СМС о списании 780 рублей – жена совершила покупку.

А вечером началось: на карту посыпались сообщения о списании денег – по 900 рублей с интервалом в 1-2 минуты. Итого – 9 транзакций на общую сумму более 8 тысяч рублей. Пожилому человеку едва не стало плохо: у него пенсия 23 тысячи рублей в месяц, выплачивает два кредита, а тут такое. Остается добавить, что до случившегося 20-летняя кассир проработала в супермаркете всего полдня.