В Красноярске пройдут несколько мировых спортивных соревнований Фото: Мария ЛЕНЦ

Наследие Универсиады 2019 внесло Красноярск в список городов, готовых принимать крупные соревнования по зимним видам спорта. В том числе международные. Как рассказали в краевом министерстве спорта, на сезон 2020 – 2021 у города большие планы: Красноярск примет несколько крупных турниров, среди которых:

- Кубок мира по хоккею с мячом,

- первенство мира по фристайлу и сноуборду среди юниоров,

- первенство России и Гран-при по фигурному катанию на коньках среди юниоров.

Ближайшее международное спортивное событие: с 17 по 20 декабря 2020 года – Кубок мира по хоккею с мячом. Россия примет такой турнир впервые в истории. Ожидается, что на лед стадиона «Енисей» выйдут 16 команд из Швеции, Финляндии и России.

Первенство мира по всем дисциплинам фристайла и сноуборда пройдет одновременно на одном спортивном объекте – в кластере «Сопка». В марте 2021 года на него съедутся спортсмены из 40 стран мира.

Напомним, в начале 2020 года в Красноярске прошли два крупных международных турнира: этапы Кубка мира по фристайлу в дисциплинах парный могул и лыжная акробатика, а также первенство мира по керлингу среди юниоров.