Поиски пропавшей 81-летней Александры Ванеевой объявлены в Красноярском крае. Ориентировка "Поиск пропавших детей - Красноярск"

Срочный сбор объявили волонтеры организации «Поиск пропавших детей – Красноярск». Они направляются в Ирбейский район, в деревню Истокино, на поиски 81-летней Александры Михайловны Ванеевой. Накануне, 20 сентября, около 15 часов дня женщина отправилась в лес за грибами и пропала.

Как и почему она оказалась в лесу одна, сейчас это уже дело второе. Главное – найти женщину, ведь прошла холодная ночь. А на ней из одежды – серая вязаная шапка, коричневая куртка, красная кофта и черные штаны с белыми вставками. И на ногах – черные калоши.

Добавим, что рост пожилой женщины составляет 165 сантиметров, она худощавая, седовласая. А с собой у нее было серое пластмассовое ведро с черной ручкой и керамический розовый нож.

Всем, кто что-нибудь знает о местонахождении Александры Ванеевой, просьба сообщить по телефонам:

- (391-74)3-93-10 – дежурная часть села Ирбейское,

- 8 -950-99-66-066 – волонтеры (круглосуточно).