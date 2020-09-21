На Таймыре полицейские задержали браконьера с полной лодкой омуля Фото: Мария ЛЕНЦ

На севере Красноярского края при патрулировании акватории Енисея полицейские задержали браконьера с полной лодкой улик – 147 экземпляров рыбы белых пород. 28-летний житель Дудинки и не отрицал, что приехал на то место специально для рыбалки. Только вот вместо обычной удочки использовал сети, лодка у него была с подвесным мотором. А для ловли омуля нужно специальное разрешение, которого у него не было.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой полиции, в ближайшее время незаконно пойманная рыба будет направлена на ихтиологическую экспертизу для установления суммы нанесенного ущерба. Сеть и лодка изъяты.

Дознаватели завели уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов» (часть 1 статьи 256 УК). Молодому человеку грозит до 2 лет лишения свободы, он находится под подпиской о невыезде, с обязательством явиться по первому требованию.