Завершены поиски без вести пропавшей в Красноярске 28-летней Анастасии Пшеничниковой. Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск

Завершены поиски пропавшей в Красноярске 28-летней Анастасии Пшеничниковой. Об этом сообщили волонтеры группы «Поиск пропавших детей – Красноярск». Было известно, что молодая женщина вышла из своего дома на улице 60 лет образования СССР в Солнечном ночью в минувшую пятницу, 16 сентября. А когда не вернулась, родные забили тревогу. Подняли полицию, подключили волонтеров.

Ее искали по всему городу, по приметам – высокая, с карими глазами и длинными, собранными в хвост волосам (как она любит носить). Добровольцы развешивали в общественных местах ориентировку с ее приметами и телефонами, куда можно позвонить в случае, если кто-то увидит женщину. Как правило, телефон волонтеров работает круглосуточно.

И вот накануне стало известно: Анастасия нашлась. Правда, подробности не сообщаются, видимо, это конфиденциальная информация. Жива, здорова – остальное теперь уже не важно.