Красноярские активисты сообщили о нападении на молодежный лагерь

Неизвестные разгромили молодежный лагерь Фото: соцсети

Красноярские активисты сообщили в соцсетях о ночном нападении на молодежный лагерь, который располагался в Емельяновском районе возле поселка Боровое. По их словам, произошло это в половину первого ночи. Нападавшие были в камуфляже и балаклавах. Вот что написала Ольга Суворова:

«Часть ребят, находившихся там, избиты, несколько человек увезены в неизвестном направлении. В составе группы избитых есть гражданин другого Государства».

В краевой полиции рассказали, что утром 19 сентября в дежурную часть позвонил один из участников ночного конфликта.

- Звонивший мужчина пояснил, что в лагерь пришли неизвестные, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю. – Они причинили туристам телесные повреждения, похитили принадлежащие им средства связи, после чего скрылись. На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции.

В данное время зарегистрировано три заявления по факту этого происшествия. Полицейские сейчас осматривают место, где происходили все эти события, устанавливают участников и свидетелей. Проводится проверка для создания полной картины произошедшего и принятия процессуального решения.