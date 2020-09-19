«Живет под окном своего хозяина»: в Красноярске ищут дом для белой собаки, которую выгнали на улицу

Вы только посмотрите, как он замечательный пес! Фото: соцсети

В одном из красноярских дворов несколько месяцев назад появилась белая собака. Небольшая, умная, скромная, немного стеснительная. Снежок! Так его зовут. Жители окрестных дворов хорошо его знали. Ведь раньше он гулял здесь со своим хозяином. В один миг пес вдруг стал бездомным. Надоел…

Этому малышу срочно нужен дома! Фото: соцсети

Снежок этого не понимает. Днями он сидит под окнами предавших его людей и надеется, что позовут обратно. Его грустную историю рассказали в группе «ЛапУшки» - ПОТЕРЯШКИ - животные г. Красноярск». И теперь брошенной собачке ищут новый дом и самого лучшего хозяина на свете, который больше не предаст:

«Очередная история преданности животного. Собака живет под окном своего хозяина. Места дома ей, к сожалению, не нашлось… Никуда не уходит. Это самый добрый пес на свете, обещаю вы влюбитесь в него так же как и я когда увидите. Голодный, холодный и очень добрый! Снежку просто не выжить на улице…».

Как можно было предать такого парня? Фото: соцсети

Поможем найти этому замечательному белоснежному парню дом!

Если вы готовы взять себе Снежка, то звоните по телефону: 8(950) 993-51-57 (Анжелика).