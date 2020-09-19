В Хакасии задержали мошенника, посылавшего вместо заказов посылки с песком

Заявления в полицию о мошенничестве с заказами стали поступать еще в прошлом году Фото: Мария ЛЕНЦ

Легко представить разочарование и огорчение клиенток, которые вместо заказанных платьев и штор получили… песок или какой-то дешевый ширпотреб. Подобные заявления начали поступать в полицию Хакасии еще в 2019 году.

Среди потерпевших только женщины. Все, как одна описывали одинаковую схему. На различных сайтах в Интернете и соцсетях всплывало окно с объявлением о продаже штор, платьев и другого товара. Они делали заказ, оплачивали при получении наложенный платеж. Только потом при вскрытии посылки узнавали, что получили совсем не то, что заказывали.

По каждому факту, а таковых было зарегистрировано 16 (5 из них в Абакане, остальные в других городах и районах Хакасии), были возбуждены уголовные дела по 159 статье (мошенничество).

- В рамках уголовных дел проводился комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе МВД Хакасии. - Усилия полицейских увенчались успехом: подозреваемый в кибермошенничестве был установлен.

Неблагонадежным продавцом оказался 28-летний руководитель общества с ограниченной ответственностью из города Лодейное поле Ленинградской области. Молодой мужчина ранее не судим. Материальный ущерб, причиненный потерпевшим, он возместил.