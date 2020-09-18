Зачем в Красноярске осенью косят траву

В краевом центре "стригут" траву с весны и до глубокой осени Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске бригады косарей работают во всех районах. На доносящийся с улицы шум порой ругаются жители: окна не открыть, голова болит.

В этом году сезон покосов начался рано. Бригады начали убирать прошлогоднюю сухую траву еще в апреле. Летом нужно было содержать эти участки в достойном виде, скашивать то, что нарастает.

А зачем осенью косить траву? Чтобы подготовить город к весне. Как рассказали в городской администрации, главная задача осенних покосов - профилактика пожаров. Чаще всего весной начинаются палы сухой травы, которую не убрали в сентябре-октябре. На сегодняшний день уже обработано 1 миллион 784 тысячи 883 квадратных метра городской территории - это 250 футбольных полей. Впервые в этом году траву косят не только на муниципальной территории – вдоль дорог, в парках, скверах, на газонах, но и на участках, которые в муниципальную собственность не переданы и не имеют регулярного обслуживания и ухода. Сделано это именно для предотвращения пожаров.

За покосы в краевом центре сейчас отвечают три муниципальных предприятия - МП «УЗС», МП «ДРСП Ленинского района» и МП «САТП». На период проведения этой работы был даже дополнительный набор сотрудников. В среднем ежедневно скашивают траву в городе около 90 косарей. Они используют для этого не только ручные мотокосы, но и современные самоходные газонокосилки и тракторы.

- Косить газоны в городской черте – необходимость, - пояснили «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе департамента городского хозяйства. - Это не только придает территориям ухоженный вид, делает газоны гуще, качественнее, но и помогает бороться с сорняками. Состояние городских газонов – важный вклад в чистоту экологии. Высокая трава способствует запыленности, проявлению полинозов и аллергических реакций, там нередки скопления вредных насекомых и членистоногих.