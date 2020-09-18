В Красноярском крае спасатели помогли выбраться из леса двум грибникам, третьего ищут

В сентябре чаще стали теряться люди в лесах Фото: Мария ЛЕНЦ

В сентябре в Красноярском крае начался второй грибной сезон. И, как следствие, чаще стали пропадать люди. 17 сентября в Шарыповском, Шушенском районах и Лесосибирске краевые спасатели вели поиски трех грибников.

В Шарыповском районе 56-летняя женщина ушла в лес в районе поселка Горячегорск, а вот обратно выйти не смогла. По телефону она сообщила о том, что потерялась. К счастью, ее быстро нашли и помогли вернуться домой.

Подобная история произошла и в Шушенском районе. 74-летний мужчина заблудился в лесу в районе поселка Дубенское. На сей раз за помощью обратились родственники грибника. Все закончилось благополучно.

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, пропавшего в лесу под Лесосибирском 57-летнего грибника все еще ищут.

Специалисты КГКУ «Центр ГО и ЧС Красноярского края» советуют жителям края:

- Перед выходом в лес, предупредите родных, куда идете.

- Позаботьтесь, чтобы хватило бензина туда и обратно, если поедете на машине.

- В кармане должен лежать нож, спички в сухой коробочке и часы.

- Одевайтесь ярко (в камуфляже вас могут не найти и с трех метров, предпочтительно рыжие, красные, желтые, белые куртки).

- Старайтесь не сходить со знакомого маршрута, не «срезайте угол» по незнакомой местности, особенно по болоту.

- Если кто-то из ваших родных не вернулся из леса к назначенному часу, сразу же вызывайте спасателей (самостоятельные поиски могут навредить, часто они приводят к затаптыванию следов, по которым можно было отыскать человека).