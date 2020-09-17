В администрации Красноярска решили отказаться от использования «Бионорда» на дорогах города

Пока неизвестно, чем заменят "Бионорд" Фото: Мария ЛЕНЦ

17 сентября стало известно, что городская администрация решила отказаться от «Бионорда».

Напомним, споры вокруг использования химических реагентов в зимнее время на улицах города ведутся не один год. Одни высказываются «за» и приводят аргументы: пыли и грязи меньше. Другие «против» и тоже приводят веские доводы: животные получали химические ожоги, портилась обувь, облазила краска с автомобилей.

На сессии горсовета 15 сентября депутаты снова подняли этот вопрос и рекомендовали отказаться от использования антигололедных реагентов. И вот 17 сентября глава города Сергей Еремин заявил, что «Бионорд» больше не будут использовать в Красноярске для очистки дорог зимой. Мэр назван «Бионорд» «промежуточным этапом» и уверен, что технология должна совершенствоваться.

- Мы будем руководствоваться законами Российской Федерации, рассказал Сергей Еремин «ТВК Красноярск». - Мы должны обеспечить безопасность наших жителей, безопасность на дорогах и использовать самый современный материал. Стандарты у нас не хуже, чем в Москве - мы всегда ставим себе задачу использовать самый современный материал, который есть на текущий момент.

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, в департаменте городского хозяйства пока не знают, какие материалы будут использовать в качестве замены. Этот вопрос будет решаться ближе к зиме.

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На сессии горсовета 15 сентября обсуждалось внесение изменений в правила благоустройства Красноярска. И вновь на повестке дня вопрос использования в зимнее время на дорогах города антигололедных реагентов. По мнению некоторых депутатов, их использование наносит вред имуществу и экологии (подробнее).