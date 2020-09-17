Попросили 370 тысяч и пакет земли: «знахарок», обманувших жительницу Сосновоборска, суд приговорил к реальным срокам

Попросили пакетик с землей и деньгами, последний унесли с собой Фото: Мария ЛЕНЦ

Суд вынес обвинительный приговор в отношении двух «знахарок» (одной 46 лет, другой 54) по статье 159 (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере). Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в краевой прокуратуре.

В июне этого года женщины познакомились на улице с пенсионеркой из Сосновоборска. Во время разговора они посочувствовали, что у той плохое здоровье. Но пообещали исправить ситуацию своими методами.

- Они предложили ей сделать заговор, для которого необходимы денежные средства, хранящиеся у нее дома и пакет земли, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Красноярского края. Введенная в заблуждение пенсионерка передала им свыше 370 тысяч рублей и пакет земли.

«Целительницы» провели различные манипуляции с деньгами и землей. А после прихватили пачку с купюрами и скрылись.

Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, назначил подсудимым наказание - 1,5 и 2,5 года с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор пока в законную силу не вступил.