В Сибирском федеральном университете установили биометрическую систему распознавания лиц

Все процессы занимают миллисекунды Фото: Пресс-служба СФУ

17 сентября в Сибирском федеральном университете презентовали биометрическую систему распознавания лиц, которая использует искусственный интеллект и компьютерное зрение. Система «Визирь» является разработкой Группы ЦРТ и установлена в корпусе Института торговли и сферы услуг СФУ. Партнером-интегратором проекта выступила компания «АЙЛАНТ».

- Мы достаточно много внимания сегодня уделяем сервисной поддержке нашей деятельности и цифровизации, - сказал ректор СФУ Максим Румянцев. - В частности, кампусный проект является не только трендом, но и основанием для повышения эффективности. Он касается безопасности и реализуется с применением сквозных цифровых технологий.

Как только входящий в кампус человек попадет в поле зрения камеры, биометрическая система начинает производить цикл математических обработок. Из видеопотока извлекается изображение, затем кодируется в биометрический шаблон, содержащий уникальные характеристики лица. Затем этот шаблон сверяется с базой лиц, доступ которым разрешен. И только при соответствии турникет откроется.

- Все процессы занимают миллисекунды, не оказывают негативного воздействия на пропускную способность турникета, обеспечивают удобный, быстрый, и что особо важно сегодня - бесконтактный проход, - пояснил Дмитрий Дырмовский, генеральный директор группы компаний ЦРТ.

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, на сегодняшний день завершен монтаж оборудования на площадке одного из институтов, сотрудники приступили к формированию базы данных. По предварительным оценкам тестовый период продлится не менее года. По словам разработчиков, успешный опыт может быть масштабирован на более чем 50 вузов.