«Хотел пошутить»: 16-летний подросток отправил на почту преподавателя техникума пугающее сообщение

Следственно-оперативная группа сразу прибыла на место Фото: Мария ЛЕНЦ

16-летнего подростка задержали оперативники по подозрению в ложном сообщении о минировании. Об этом сообщили в полиции города.

На почту преподавателя одного из техникумов Советского района Красноярска пришло письмо о том, что студент пронес в учебное заведение запрещенное устройство. Туда сразу выехала следственно-оперативная группа. При обследовании территории предметов, представляющих опасность, не обнаружили.

- В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе МУ МВД России «Красноярское». - Им оказался 16-летний подросток.

Как выяснилось, молодой человек, узнав, что его друг поступил в этот техникум, решил «подшутить» над ним. Вот и отправил то злополучное письмо, из-за которого ему сейчас грозит до пяти лет лишения свободы. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 207 «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».