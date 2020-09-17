В Туве после гибели электромонтера возбудили уголовное дело

Расследование уголовного дела продолжается Фото: Мария ЛЕНЦ

В Туве после гибели работника артели старателей «Ойна» возбуждено уголовное дело по статье 143 (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, 20 июня 2020 года работники артели старателей «Ойна» в составе заместителя главного энергетика и электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования находились в местечке «Эржей» села Сизим Каа-Хемского района. Они планировали проверить опоры линии электропередач. Около 22 часов, когда электромонтер поднимал провод с земли на вершину опоры, та рухнула и мужчина вместе с ней. Пострадавший погиб на месте.

- Согласно комиссионному акту государственной инспекции труда причинами, вызвавшими несчастный случай, явились неудовлетворительная организация работ, выразившаяся в неточности проведенной дефектоскопии опоры, которая обрушилась при проведении монтажных работ, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе Следственного комитета Тувы.

Расследование по делу продолжается.