В Красноярске отменили этапы кубка мира по фристайлу, которые должны были пройти в марте

Соревнования в марте не состоятся Фото: Мария ЛЕНЦ

Финальные этапы Кубка мира по фристайлу в дисциплинах «акробатика» и «могул» должны были состояться на красноярском кластере «Сопка» 13-14 марта 2021 года. 17 сентября стало известно, что эти спортивные состязания отменены. Об этом сообщил президент Федерации фристайла России Алексей Курашов. По его словам, такое решение приняли после ряда совещаний и консультаций со специалистами, с региональными представителями, властями, с Международной лыжной федерацией. Взвесили все «за» и «против», и вот итог.

Как сообщают gornovosti, главная причина даже не в пандемии коронавируса - это большая финансовая и организационная нагрузка. В этом и следующем году в России запланировано много других международных соревнований. Так, в этом году пройдут этапы Кубка мира по ски-кроссу в Челябинской области, акробатике в Ярославле и Москве, Кубок Европы по могулу в Ленинградской области. В Китае состоится чемпионат мира.

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, кроме этих соревнований не состоится и этап Кубка Европы по могулу и парному могулу. Он должен был пройти в Пермском крае в феврале следующего года.

СПРАВКА КП

Кластер «Сопка» - единственное место в стране, где расположены 6 трасс для всех дисциплин фристайла и сноуборда. Там базируются более 20 различных федераций и спортивных школ по летним и зимним видам спорта.