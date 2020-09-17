Видео начала пожара в частной клинике Красноярска 17 сентября 2020 года опубликовал СК

Самое начало пожара: пациент устроил поджог Фото: Следственный комитет России

В частной наркологической клинике «Чистый город» в Красноярске 17 сентября произошел пожар, в котором погибли 4 пациента и еще 2 пострадали. Следственный комитет опубликовал видео начала пожара в клинике.

На видео в 04:35 (крск) пациент в палате, рассчитанной на четырех человек, сидит на своей кровати и играет с огнем, спустя 5 минут он поджигает свою подушку... Огонь начинает разгораться. В палату вбегает один из пациентов и пытается сбить пламя, но у него не получается, огонь разгорается еще сильнее. Он выводит из комнаты мужчину, который устроил поджог и на этом видео заканчивается. Что стало с остальными пациентами в этой комнате непонятно (из-за огня сильно засвечена картинка).

Один из пациентов пытается потушить пламя Фото: Следственный комитет России

К слову, среди погибших поджигателя нет. В данный момент следователи устанавливают человека, который это сделал.

Огонь быстро распространился по палате Фото: Следственный комитет России

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по пунктам "а,е" ч. 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц общеопасным способом).

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