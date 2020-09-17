В министерстве лесного хозяйства Красноярского края после отставки министра проходят обыски

Полицейские изымают документацию Фото: Мария ЛЕНЦ

В министерстве лесного хозяйства Красноярского края проходят обыски. Эту информацию «Комсомольской правде» - Красноярск подтвердили в пресс-службе министерства.

По информации собственного источника, полицейские и управление экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) изымают документы за последние несколько лет, касающиеся тушения лесных пожаров, а также инвестиционных проектов, которые находятся в ведомстве министерства.

Напомним, 15 сентября 2020 года министр лесного хозяйства края Димитрий Маслодудов ушел в отставку. Ранее краевая прокурор Красноярского края Роман Тютюник объявил предостережение министру о недопустимости нарушения законов о пожарной безопасности в лесах, принятии всех необходимых мер, направленных на сохранение лесного фонда. И посоветовал лучше тушить пожары. Вскоре министр написал заявление по собственному желанию после почти трех лет работы в этой должности.

Его предшественник Владимир Векшин также ушел по собственному желанию.

В настоящее время полномочия руководителя осуществляет заместитель министра Анвар Бикбов.

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