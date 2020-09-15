Красноярский музыкальный театр с октября открывает творческий сезон

Зрителей ожидает много интересного Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Уже 1 октября Красноярский музыкальный театр (пр. Мира, 129) приглашает на открытие 62 творческого сезона! Не онлайн! В реальности. Зрители – в зале, артисты – на сцене!

В 19.00 часов состоится премьера концертной программы «Вместе и навсегда». Режиссёр-постановщик – заслуженный работник культуры Красноярского края Валерий Бурдик.

- В Международный день музыки все, кто соскучился по опереттам, музыкальным комедиям и рок-операм, смогут прикоснуться практически ко всем направлениям музыкального жанра, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе театра. - На долгожданную, по-особенному волнительную встречу со зрителем после долгого перерыва соберется практически вся труппа театра, которая после отпуска пополнилась молодыми артистами. Под звуки оркестра герои спектаклей проведут публику дорогой классических оперетт и современных эстрадных мюзиклов.

Это будут номера из оперетты «Джудитта» Франца Легара, мюзиклов: «Кабаре» Джона Кандера, «Хэллоу, Долли!» Джерри Хермана, «Нотр-Дам де Пари» Риккардо Кочианте рок-оперы «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» Алексея Рыбникова и другие произведения.

Артисты исполнят уже хорошо знакомые композиции и порадуют новинками, которые готовит постановочная команда.

Если не сможете попасть в этот день на представление, то не расстраивайтесь. Повтор программы состоится 2, 8 и 9 октября.

КСТАТИ

Как и где купить билеты: на сайте и в кассе театра.

Справки по телефону: 221-52-42.