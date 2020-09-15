В Красноярске на площади около БКЗ обустраивают платную стоянку с паркоматами

Паркоматы уже почти готовы к работе Фото: Мария ЛЕНЦ

Рядом с Большим концертным залом рабочие начали устанавливать паркоматы. Площадь Мира останется пешеходной, а на нижнем ярусе все отдыхающие смогут оставить свои автомобили.

Напомним, платные парковки должны были появиться в городе еще в 2015 году. Именно тогда запускался проект, но пользы от него было мало, а скандалов много. В 2019 году проект свернули. И вот платные стоянки снова возвращаются. С конца июля в центре города постепенно запустят четыре автостоянки.

«Комсомольская правда» - Красноярск уже писала, что на каждой установят платежные терминалы для безналичной оплаты картой. Ее можно приложить к стойке на выезде/въезде или воспользоваться мобильным приложением KeyPark. За проект отвечает организация при мэрии - «Красноярский городской парк».

Чтобы выехать, нужно будет приложить банковскую карту Фото: Мария ЛЕНЦ

КОНКРЕТНО

Адреса, даты запуска и цена:

- Театральная площадь в районе Перенсона,2 . Откроется в тестовом режиме 25 июля. Первые пять часов – по 30 рублей каждый. Весь день – 150 рублей.

- Участок набережной на Дубровинского – от дома 45А/1 до 110. Откроется 8 августа. Первые три часа – по 30 рублей каждый, с четвертого 100, с возможностью оставить машину на целый день.

- Площадь Мира в районе здания 2Б, нижний ярус на месте существующей парковки. Откроется 22 августа. Расценки те же, что и на Дубровинского.

- Парк 400-летия Красноярска - напротив Авиаторов,33. Откроется 5 сентября. Стоимость услуг такая же.