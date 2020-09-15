Газпромбанк создал Совет по внедрению принципов устойчивого развития для систематизации проектов в этой области, которые реализуются при поддержке Банка, а также для формирования целей и задач в данном направлении. В рамках работы Совета уже подготовлен проект концепции политики экологической ответственности Газпромбанка, а до конца 2020 года Газпромбанк планирует принятие Стратегии по устойчивому развитию.

Совет возглавил заместитель Председателя Правления Алексей Матвеев, в состав Совета вошли высшие должностные лица Газпромбанка. Также в Совет вошли два Независимых Члена: бывший Посол Люксембурга в Москве Жан-Клод Кнебелер и Национальный посол доброй воли Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) в России Вячеслав Фетисов.

Сейчас в портфеле Банка находится широкий спектр продуктов ESG направленности (ESG – Environment, Social, Governance): Банк является одним из лидеров в области финансирования в России объектов возобновляемой энергетики, идет системная работа по организации эмиссии зеленых и социальных облигаций, кадровая и внутренняя политика Банка имеют выраженный ESG профиль. Также Газпромбанк активно участвует в повестке устойчивого развития совместно c органами государственной власти и представителями крупного бизнеса.

«Устойчивое развитие касается всей совокупности людей в целом, и справедливо, чтоESG повестка становится все более значимой на государственном уровне, а ESG факторы оказывают все большее влияние на показатели экономической эффективности компаний. Газпромбанк также предпринимает значительные усилия в этой области и активно работает с клиентами, соблюдающим в своей деятельности принципы устойчивого развития, позволяя им привлекать финансирование на более выгодных условиях», – прокомментировал заместитель Председателя Правления Газпромбанка Алексей Матвеев.