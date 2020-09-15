В красноярском микрорайоне «Солнечный» суд обязан собственника земли убрать бетонные блоки, перегородившие проезд

Дорога все еще перегорожена Фото: Елена Пензина

Суд обязал убрать бетонные блоки, которые установили прямо у многоэтажки в микрорайоне «Солнечный». Об этом сообщает телеканал «Енисей».

Напомним, речь идет о домах №31 и №33 на улице Светлова. Проехать к ним можно по единственной дороге, которую бетонными блоками перегородил местный предприниматель. Он оставил для прохода лишь узенькие тропы. Жильцам приходилось буквально протискиваться между блоками. Больше всего страдали молодые мамы, которые никак не могли пройти с коляской, а также люди с ограниченными возможностями.

Депутат ЗС края Елена Пензина написала в своем телеграм-канале, что такие ограничения могут быть опасны, ведь к дому не сможет проехать скорая помощь или пожарные.

Напомним, городская администрация через суд пыталась забрать спорный участок у собственника, но сразу это не получилось. И вот 11 сентября суд удовлетворил обращение департамента градостроительства об изъятии этой территории. Также здесь запрещено размещать строительные материалы, бетонные блоки и совершать иные действия. Управлению Росреестра запрещено совершать любые регистрационные действия на этих участках. Судебное решение пока не вступило в силу, предприниматель в течение 15 дней может обжаловать его в Арбитражном суде. По всей видимости, он так и поступит, поскольку выполнять решение суда он не спешит.