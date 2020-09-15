В Ачинском районе открыли обновленный мост через реку Листвянка

Обновленный мост открыт для движения Фото: правительство края

В Ачинском районе на 678 километре автодороги Р-255 «Сибирь» отремонтировали мост через реку Листвянка. Как рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе Федерального управления автодорог «Енисей», благодаря замене устаревших конструкций мост будет отвечать современным требованиям безопасности и справится с существующими нагрузками.

Рабочие полностью заменили мостовое полотно, опорные части, укрепили конусы моста, обустроили водоотвод через фильтрующий колодец. Для долговечности деформационные швы были выполнены из бетона повышенной прочности и износостойкости. Также привели в порядок барьерное ограждение, на проезжую часть нанесли разметку.

Добавим, что во время работ для обеспечения безопасности, движение было организовано по временной схеме. Сейчас все ограничения на проезд сняты, движение по обновленному мосту открыто в полном объеме.

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Ранее предполагалось, что дорожный ремонт будет на улицах Судостроительной и Марковского, а также завершат «капиталить» Ястынскую. Однако план удалось расширить благодаря перераспределению средств из федерального и краевого бюджетов (подробнее).