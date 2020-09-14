Житель Хакасии утопил в ванной, завернул в ковер и вынес на мусорку приревновавшую его подругу. Фото: Мария ЛЕНЦ

Шокирующий случай в поселке Усть-Абакан Хакасии. Там 44-летний мужчина жестоко расправился со своей подругой из-за ее ревности, рассказали в пресс-службе ГУ СК России по Красноярскому краю и РХ.

Вот версия следствия: все произошло 23 июня нынешнего года. Обвиняемый вместе с подругой распивал спиртное в своем доме. Вечером между ними началась ссора: женщина начала упрекать сожителя в неверности. В ответ он несколько раз сильно ее ударил.

- Позже, когда женщина принимала ванну, сожитель подошел к ней и утопил, - говорят следователи. – Чтобы скрыть следы, завернул тело потерпевшей в ковер и унес на свалку недалеко от дома.

После того, как о гибели женщины стало известно, было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Сожитель погибшей полностью признал свою вину. Сейчас ему грозит серьезный срок – материалы дела уже направлены в суд.