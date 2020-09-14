Проезд по улице Матросова в Красноярске закрыли до конца сентября. Фото: Мария ЛЕНЦ

Ограничение движения в районе Предмостной площади Красноярска продлили до конца сентября. Речь идет об участках на двух улицах – Александра Матросова и Кольцевой, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Причина – продолжение ремонта тепловых сетей. Чтобы обеспечить безопасность на участке, по-прежнему будут закрыты для проезда часть улицы Кольцевой - вдоль дома по адресу Красраб, 193, а также часть проезда-дублера на улице Матросова, 199 до Красраба, 9.

КОНКРЕТНО

Ограничение продлено с полуночи 11 сентября до полуночи 30 сентября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Красноярске вновь меняется схема движения автобусов

В администрации Красноярска рассказали о новом изменении движения автобусов. На сей раз речь идет об одном маршруте – № 6. По просьбам жителей Кировского района он продляется на одну остановку – до ДК «Кировский». Изменения вступят в силу с субботы 12 сентября.

Новая схема маршрута выглядит вот так: микрорайон Покровский – Чернышевского – Мужества – Взлетная – Аэровокзальная – Березина – Шахтеров – Сурикова – Марковского – Вейнбаума – Коммунальный мост – Матросова – Лесопильщиков – Цементников – Тургенева – Алеши Тимошенкова – Затонская – Грунтовая – переулок Автобусный – ДК Кировский (подробнее).