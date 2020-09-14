Когда включат отопление в Красноярске 2020

Когда включат отопление в Красноярске? Фото: Александр ЧЕРНЫХ

Когда включат отопление в Красноярске? Сейчас это, пожалуй, самый популярный запрос горожан в интернете. Правда, пока дата начала отопительного сезона еще не назначена, пояснили в департаменте горхозяйства.

Между тем за минувшую неделю в Красноярске похолодало. В службу 005 стали чаще обращаться с жалобами, что мерзнут в квартирах. К началу подачи тепла все готово, ремонтные работы завершены, говорят ресурсники.

Однако решение еще не принято: откроют задвижки, когда средняя температура пять дней подряд будет меньше плюс 8. Так что ждем. Тем более наступившая неделя, по прогнозам синоптиков, может принести потепление до плюс 23 градусов.

К слову, два десятка зданий в Красноярске к системам отопления уже подключили. В основном, это социальные учреждения: больницы, детсады, школы…

ВАЖНО

Напомним, с началом нового сезона жильцы будут платить за тепло по факту – сколько потребили. Суммы в расчетках зависят от того, что покажет общедомовой счетчик.