Экологический онлайн-марафон «360» поддержала 1000 участников

В Дивногорске экоакция прошла в двух форматах: мероприятие на берегу Енисея и онлайн-марафон. Фото: Александр Кузнецов.

Компания En+ Group, ведущий производитель алюминия и электроэнергии, подвела итоги первого экологического марафона «360», который в этом году впервые прошел в онлайн-формате.

Напомним, что участники марафона регистрировались на сайте проекта и получали на электронную почту чек-листы с заданиями. Задания помогали создать и поддерживать порядок дома без особых усилий, учили пользоваться экологичной бытовой химией, правильно сортировать мусор и отправлять его на пункты приема переработки, пользоваться многоразовыми многоразовыми стаканами и шоперами. Чем больше заданий выполнено, тем более шансов на победу. В Дивногорске в онлайн-марафоне участвовали 104 человека.

- Запуску экологического проекта, которому в этом году исполнилось 10 лет, помогал Олег Дерипаска, основатель En+ Group. 2020 год из-за пандемии стал необычным в плане проведения акций, они прошли в двух форматах - привычные экомероприятия по уборке территорий и онлайн. Нашу онлайн-инициативу поддержали почти 1000 участников со всей России. Благодаря марафону, люди с активной гражданской учились разумно организовывать пространство вокруг себя, - отметили в компании.

Победителям достались самые экологичные подарки - сумки-шоперы, внешние аккумуляторы, пледы, рюкзаки, эко- и термостаканы, кубы для выращивания растений. Всего более 250 призов.

В традиционной экоакции проекта «360» на берегах водоемов смогли принять участие более 900 волонтеров и сотрудников предприятий En+ Group.

Они собрали 1333 мешка мусора и отправили на переработку 1290 кг стекла, более 270 кг металла и 330 кг пластика, а также 3500 кг автомобильных покрышек. Во время акции высадили 537 деревьев, установили 20 информационных стендов и обустроили 3 зоны отдыха. Мероприятия прошли в Иркутске, Братске, Усть-Илимске, Дивногорске, Миассе и Нижнем Новгороде.

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За это время волонтеры собрали на берегу Енисея 389 кг мусора

Дивногорск. Правый берег Енисея вдоль улицы Нижний проезд. С одной стороны река и горы, с другой - лес с грибами. Излюбленное место отдыха горожан и туристов. Вот только больше впечатлений остается не от красоты сибирской природы, а от мусора. Он в лесу на каждом шагу, под каждым деревом – полиэтиленовые пакеты, стеклянные и пластиковые бутылки, бумага, салфетки, шины, мебель… (подробнее).