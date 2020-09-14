С 1 октября из Красноярска открывают рейсы в Стамбул. Фото: Мария ЛЕНЦ

С 1 октября 2020 из Красноярска открываются регулярные рейсы в Стамбул – через Москву. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Полеты в крупнейший культурный и торговый город Турции начинает компания Nordwind. Поскольку международное авиасообщение из Красноярска все еще закрыто, это будет транзит через Шереметьево (Москва).

Первый рейс намечен на 1 октября 2020 года. Полеты будут проходить ежедневно на воздушных судах Boeing 737-800. Цена вопроса: перелет в Стамбул и обратно – около 20 тысяч рублей (а точнее - 19 764 рублей).

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На данный момент в общественных местах Турции ношение масок снова является обязательным. Данное правило актуально для всех регионов страны, сообщает ТАСС со ссылкой на письмо МВД Турции.

Это не единственная мера предосторожности. Проезд в общественном транспорте теперь разрешен только на сидячих местах с обязательным соблюдением социальной дистанции. В ресторанах, клубах, барах и отелях запрещены живые выступления и концерты (подробнее).