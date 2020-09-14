Названа дата прощания с Арэгом Демирхановым. Фото: Мария ЛЕНЦ

Объявлена дата прощания с архитектором Арэгом Демирхановым. Напомним, мастер, поэт, почетный гражданин Красноярска умер 11 сентября от продолжительной болезни. Арэгу Демирханову было 88 лет.

Его знал каждый красноярец. Большой концертный зал, культурно-исторический центр, площадь Мира на Стрелке, театр кукол, фонтан «Реки Сибири», башня с часами на здании администрации, - все это дело рук Арэга Саркисовича. Наш город обрел свое лицо во многом благодаря ему.

«Комсомольская правда – Красноярск» приносит соболезнования родным, друзьям и коллегам Арэга Саркисовича Демирханова.

КОНКРЕТНО

Прощание с Арэгом Саркисовичем пройдет во вторник, 15 сентября, сообщил его внук Давид Демирханов. Церемония начнется в 11 часов в Большом концертном зале. Здании, которое создал архитектор.

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Красноярск понес очень чувствительную потерю. Заслуженный архитектор России и Почетный гражданин Красноярска и Красноярского края Арэг Демирханов скончался в больнице после продолжительной болезни на 89 году жизни.

Напомним, Арэг Демирханов родился в Новосибирске, где окончил инженерно-строительный институт имени Куйбышева. В краевой центр он переехал в 1964 году (подробнее).