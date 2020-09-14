Водяной фейерверк покажут красноярцам 14 сентября. Фото: Мария ЛЕНЦ

Водяной фейерверк устроят в Красноярске 14 сентября. Эффектное шоу организует компания КрасКом – в честь дня рождения городского водопровода. Кто не знает, ему исполняется 107 лет.

Именно тогда, 14 сентября 1913 года (когда у нас была построена первая насосная станция водозабора), пожарная дружина Красноярска показала водяной фейерверк. Тоже – самый первый. Подключила рукава к гидрантам и дала огромную струю. Правда, горизонтально: длиной в 21 сажень и 15 саженей по вертикали. Это было сильно!

Спустя годы традицию решили повторить. Так что в понедельник, 14 сентября, в небо взметнутся шесть водных столбов фонтана у острова Посадный.

КОГДА И ГДЕ СМОТРЕТЬ?

Начало шоу в 17 часов. А в 19.35 включат подсветку. Фонтан будет работать до 23 часов. Полюбоваться зрелищем можно будет с левобережной набережной Красноярска (в районе Коммунального моста).