Золото горстями: в Красноярске двое с перцовым баллончиком ограбили ювелирный на 2 миллиона

В Красноярске двое с перцовым баллончиком ограбили ювелирный на 2 миллиона. Фото, видео: МУ МВД России "Красноярское".

В Красноярске двое молодых людей в масках и с перцовых баллоном ограбили ювелирный салон на два миллиона. Все случилось в Советском районе, сообщили в пресс-службе МУ МВД России «Красноярское».

Причем среди бела дня. По словам продавца, в магазин вломились двое парней, лица прикрыты масками, в руках баллончик. Угрожая сотруднице, быстро выгребли содержимое витрин – массивные золотые цепи, браслеты, кольца.

Однако сбыть похищенное им не удалось - не успели. Вскоре на след грабителей вышли полицейские. Подозреваемые – мужчины 1992 и 1996 годов рождения, оба уже имели судимости за такие же преступления. При обыске в квартире одно нашли часть «улова».

На молодых людей завели уголовное дело по статье «Разбой». Если вина будет доказана, им грозит до 15 лет лишения свободы.