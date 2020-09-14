«Родители были где-то»: красноярец спас маленькую девочку от нападения собак

«Родители были где-то»: в Красноярске мужчина спас маленькую девочку от нападения собак. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске мужчина-фотограф спас маленькую девочку, на которую напали бездомные собаки. Об этом случае рассказал «Проспект Мира» со ссылкой на очевидцев произошедшего.

Все случилось 11 сентября на Стрелке. Трое малышей 4-6 лет играли у скульптуры лошади. Их родителей рядом не было, где-то отдыхали, пояснили свидетели.

В какой-то момент девочка (на вид лет четырех) одна забежали на газон. И вдруг неизвестно откуда, появились три большие собаки. Громко рыча, ринулись на ребенка. Одна уже лязгнула зубами у лица малышки.

Благо неподалеку оказался Илья, мужчина занимается фотографированием, снимал пейзажи. Увидев, что ребенку грозит опасность, а он может не успеть, завопил на собак. А, когда те отвлеклись, бросился и успел подхватить ребенка на руки.

- И тут подоспели родители, - продолжают очевидцы. – Мать просто забрала девочку, стала ее успокаивать. Отец просто ругнулся на собак. Спасибо никто так и не сказал. А нас трясло: у самих ребенок того же возраста.