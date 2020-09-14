Красноярцев пригласили на добровольную дактилоскопию. Фото: Мария ЛЕНЦ

Жителей Красноярска на добровольную дактилоскопию пригласили полицейские. Об этом рассказали в пресс-службе МУ МВД России «Красноярское».

Зачем нужна дактилоскопия? Отпечатки помогают решить исход дела в сложных ситуациях. Например, упростить поиски людей, которые пропали без вести или стали жертвами (несчастного случая, природных катаклизмов).

По словам специалистов, людям, чья жизнь связана с риском, в том числе профессиональным, пройти процедуру было бы желательно.

КОНКРЕТНО

Как это сделать?

Нужно предъявить документы:

- письменное заявление или обращение заявителя в электронной форме о предоставлении государственной услуги;

- паспорт гражданина России;

- свидетельство о рождении - для гражданина России, не достигшего 14 лет.

Кто может быть заявителем?

Граждане России или иностранцы (достигшие 18 лет).

Куда обращаться?

В отделы по вопросам миграции на территории Красноярска и Дивногорска.

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Следить за тем, как твои ладони, палец за пальцем аккуратно опускают в типографскую краску, а потом на бумаге появляется неповторимый «узор» собственных отпечатков, – ощущения, честно говоря, необычные. Да, волнительно. Но не страшно. Не прошло и 15 минут, как мои «пальчики» попали в историю! (подробнее).