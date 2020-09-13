В жуткой аварии в Красноярском крае в искореженном ВАЗе выжил только 5-летний ребенок. Фото: "Шарыпово, общественное движение"

Жуткая авария произошла накануне в Красноярском крае накануне, 12 сентября, около 20:30 часов вечера. На трассе, соединяющей Назарово и Шарыпово, автомобиль ВАЗ-2105 по невыясненным пока обстоятельствам выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с другим автомобилем «Шевроле Нива». От удара «пятерка» встала на нос. Это предварительная информация от ГИБДД.

От полученных травм на месте скончался водитель «пятерки» и его пассажирка, которая сидела рядом с ним на переднем месте. Судя по комментариям в социальных сетях, они были друг другу родственниками. В живых осталась только 5-летняя девочка, дочь женщины. Она находилась на заднем сидении. С травмами ее доставили в больницу, в реанимацию. К счастью для тех, кто ехал в «Шевроле», там никто не пострадал. В обстоятельствах смертельной аварии сейчас разбирается полиция.