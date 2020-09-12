На севере Красноярского края у браконьеров забрали еще живых осетров и выпустили в Енисей

Почти весь улов отправили обратно в воду Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

В Туруханском районе полицейские спасли семь рыб осетровых пород (два осетра сибирского и пять стерляди). Еще две рыбы погибли. Двум браконьерам 29 и 23 лет, чей улов вернулся в воды Енисея, грозит до пяти лет лишения свободы. Рыбачили они запрещенными орудиями лова «самоловами». Нанесенный ущерб – более 9 тысяч рублей. Таков результат одного из последних рейдов, проводимого в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Путина-2020».

Известно, что один из рыбаков-нарушителей уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за незаконную добычу водных биологических ресурсов.

В отношении подозреваемых дознаватели снова возбудили уголовное дело по части 3 статьи 256 «Незаконная добыча водных биологических ресурсов».

- Подозреваемым избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю. –

Материалы по незаконному вылову осетра сибирского выделены в отдельное производство, в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 258.1 «Незаконная добыча особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации». А это уже до 8 лет лишения свободы.