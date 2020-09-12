Мстительный житель Красноярска за поджог дома бывшей жены получил условный срок

Дом сгорел полностью Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

39-летний житель Красноярска из мести и ревности дотла спалил дом своей бывшей супруги, где она проживала вместе с их общим ребенком. Об этом сообщили в полиции города.

Один из частных домов Свердловского района полыхнул в марте этого года. На место выехала следственно-оперативная группа полиции и пожарные. На пепелище были обнаружены следы поджога. Выяснилось, что к ЧП может быть причастен бывший муж хозяйки. Его задержали. И выяснилось, что в феврале супруги крепко поругались и решили развестись. 30-летняя женщина выставила своего благоверного из дома. Тот сильно ревновал. Однажды он крепко выпил и решил отомстить.

- Он приехал к частному дому, убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, и в доме нет его бывшей жены с ребенком, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе МУ МВД России «Красноярское». – Он разлил бензин на упаковки утеплителя, лежащие в пристройке, а после поджег спичкой.

Ущерб - более 500 тысяч рублей. В суде мужчина предстал по обвинению в умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества путем поджога (часть 2 статьи 167 УК РФ). Приговор – два года условно.