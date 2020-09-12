В Красноярском крае полыхнул детский сад

Точная причина возгорания сейчас устанавливается Фото: Мария ЛЕНЦ

В поселке Козулька Красноярского края 12 сентября загорелся детский сад. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в краевом МЧС.

Сообщение о возгорании поступило около 9 часов утра. Был объявлен ранг пожара №1. На тот момент в одноэтажном деревянном здании, в котором располагается дошкольное учреждение «Светлячок», никого не было. Поэтому эвакуация не потребовалась. По предварительным данным, снаружи произошло возгорание электрощитовой. Подобные детские учреждения в крае оснащены сигнализацией, но она по какой-то причине не сработала.

- Площадь пожара составила 8 квадратных метров, - рассказали в МЧС России по Красноярскому краю. – Локализовать огонь удалось к 9.13 по местному времени, о полной ликвидации было объявлено в 13.48 часов.

Пожар тушили 17 человек с использованием шести единиц техники. Точная причина ЧП устанавливается.