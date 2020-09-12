У футболистов красноярского «Енисея» обнаружили коронавирус

Игроки сдали повторный тест Фото: vk.com/fcenisey

По итогам тестирования на коронавирус футболистов ФК «Енисей» у некоторых игроков обнаружены положительные результаты. Об этом сообщают gornovosti со ссылкой на официальные источники клуба.

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, сейчас заболевшие спортсмены находятся в медучреждении Ярославля под наблюдением. Игроки и сотрудники изолированы друг от друга, соблюдают превентивные меры и предписания врачей.

Команда уже сдала повторный тест и сейчас ее участие в Первенстве зависит от полученного результата.

Болельщики очень огорчены этой новостью и пишут в соцсетях слова поддержки любимой команде:

«Это ужасно, здоровья ребятам!».

«Конечно здоровья. Но как заражение может повлиять на участие в Первенстве?».

В случае отрицательного заключения, «Енисей» надеется продолжить участие в Олимп-Первенстве ФНЛ. Но окончательное решение вынесут специалисты Роспотребнадзора.

- От себя добавим, что, несмотря на эти новости, ребята не готовы отступать, - прокомментировали в ФК «Енисей». – Они чувствуют себя прекрасно, настроены бодро и решительно, а главное — очень хотят играть! Мы просим вас поддержать команду и следить за новостями и позицией клуба в официальных источниках клуба.

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