«В драку полезли и отхватили люлей»: в Красноярске водитель избил пнувших его автомобиль пешеходов-нарушителей

Пешеходы сообщили о случившемся в полицию Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Красноярске в ночь на 12 сентября водитель подрался с пешеходами, переходившими улицу в неположенном месте. Разборки попали на камеру уличного наблюдения.

Судя по описанию, драка произошла на пересечении улиц Тотмина - Попова. Запись не очень хорошая. Но видно, как два пешехода переходят улицу в паре метров от пешеходного перехода. Одна из машин проехала прямо перед ними. Это разозлило одного из мужчин, он пнул авто. Водитель остановился, выскочил из машины и набросился с кулаками на хулиганов.

Вот что рассказывают очевидцы: «Переходящие дорогу пешеходы пнули машину. Водитель остановился, возмущенный таким делом. Пешикам показалось мало, они еще на него в драку полезли, в итоге отхватили люлей».

Но обиженные пешеходы теперь ищут свидетелей:

Пешеходы ищут свидетелей случившегося Фото: ЧП-Красноярск

«Нас сейчас избили на переходе попова, и после этого нас начали бить, прошу помочь! Отправьте видео на мой аккаут или свяжитесь со мной».

Но в ответ получили порцию негатива в соцсетях:

«Сначала переходят в неположенном месте, бьют(?) машину и потом ищут помощи».

«Мало вам дали люлей, если вы не там переходили пешик и тем более в двух метрах от него! Водила молодца!».

«А потом из-за таких, переходящих в темноте, водители могут конкретно попасть».

«Сам драку спровоцировал! Или он думал, что сейчас выскачет водила с извинениями и бабок еще на пиво подгонит?».

«Переходил не там где надо и пнул! Балдой был! Получил по заслугам!».

Но нашлись и защитники:

«Вы серьезно считаете, что водитель оправданно так поступил? Пешеходы прошли большую часть дороги, пусть немного дальше, но водитель должен был остановиться по ПДД.

«По ПДД водила должен остановиться до пешеходного перехода, а не после того, как проехал мимо добегающих пешеходов. Ведь знак предупреждает о том, что надо быть готовым к подобным ситуациям».

Если пешеходы написали заявление, то разбираться в случившемся предстоит сотрудникам правоохранительных органов.

Видео: ЧП-Красноярск.