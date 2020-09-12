Житель Норильска высудил у управляющей компании более 120 тысяч рублей за потоп в квартире

Компенсацию удалось добиться только через суд Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель Норильска пожаловался в Управление Роспотребнадзора на действия управляющей компании «Северный Быт».

Выяснилось, что в ноябре 2019 года он потребовал от УК возместить имущественный ущерб после затопления его квартиры канализационными водами. В этот же день к нему приехала аварийная служба, осмотрела помещение, специалисты составили соответствующий акт.

Через 10 дней пришел ответ, в котором управляющая компания переложила вину за случившееся на МУП «Коммунальные объединенные системы». Было рекомендовано обратиться туда с претензионными требованиями. Но в той организации не согласилось с предъявленными требованиями, и отправили владельца квартиры снова в «Северный Быт». Мужчина, устав искать виноватого, отправился со всеми документами в Роспотребнадзор.

Специалисты подготовили проект искового заявления и дали заключение от имени органа, выступающего в защиту прав потребителей в суде. В итоге суд встал на сторону потребителя. Управляющая компания должна заплатить ему 120 132 рублей (61 210 рублей – нанесенный ущерб по отделке квартиры, 4 500 – убытки на услуги клининговой компании, 14 067 - расходы на оплату оценки ущерба, 5000 - компенсация морального вреда, 35 355 - штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя).

Не согласившись с решением суда, представители УК подали апелляционную жалобу. Однако краевой суд согласился с решением решение Норильского городского суда и компании придется возместить ущерб.