Жительница Тувы пыталась откупиться от судебных приставов и попала под уголовное преследование

Женщина пыталась откупиться Фото: Мария ЛЕНЦ

Жительница тувинского города Туран подозревается в даче взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконного действия или бездействия (части 3 статьи 291 УК РФ). Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в следкоме Тувы.

Известно, что 16 августа 2020 года женщина передала судебному приставу-исполнителю Пий-Хемского районного отдела судебных приставов 20 000 рублей за прекращение исполнительных производств, возбужденных в отношении нее по взысканию задолженностей по кредиту.

- Судебный пристав уведомил правоохранительные органы о предложенной взятке, - рассказали в пресс-службе Следственного комитета Тувы. - В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех фактических обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы.

За дачу взятки подозреваемой грозит лишение свободы до 15 лет со штрафом (его размер зависит от обстоятельств дела и размеров суммы взятки).