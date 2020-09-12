Батут, беседка, турники: житель Красноярска обустраивает сквер на месте свалки

Раньше здесь была свалка Фото: admkrsk.ru

Михаил Дорофеев – коренной красноярец. Он любит свой город, свой район. И видеть, как его родные места превращаются в свалку ему невыносимо больно.

На улице 1-я Якутская в частном секторе образовалась стихийная свалка. Городские службы многих лет вывозили мусор с муниципальной земли, но люди упорно привозили и привозили сюда разный хлам.

Что делать? Первоначальный план Михаила - построить здесь площадку для сбора ТКО. Но его опередили, в этом году ее установили за счет бюджетных средств. Тогда, чтобы больше не возникало соблазна снова складировать в этом месте мусор, решил облагородить соседние, свободные от застроек участки земли. Он обустроил газон и начал строить небольшой сквер: построил беседку для отдыха, установил турники, укрепил габионами один из склонов вдоль дороги. Летом поставил батут для своих детей и для соседских ребятишек.

У Михаила Дорофеева большие планы по обустройству территории Фото: admkrsk.ru

- Несколько лет назад я побывал в одном из скверов, который был восстановлен за счет спонсорских средств, - рассказал Михаил Дорофеев. - Это меня вдохновило, и я подумал, почему бы мне не последовать такому примеру? Пусть в меньших масштабах, но если есть возможность сделать доброе дело, нужно обязательно ее использовать.

Свой проект Михаил презентовал руководителю администрации Советского района. И вот что Дмитрий Дмитриев думает по этому поводу:

- Самое главное, что он занимается благоустройством по собственному желанию, а пользу приносит жителям всей улицы. Это прекрасно, что в нашем районе есть такие неравнодушные жители.

Сейчас активист высаживает деревья на участке через дорогу от своего дома. Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, специалисты по ландшафтному дизайну подготовили проект по его заказу, помогли подобрать сорта деревьев, подходящие для сибирского климата и приступили к их высадке. Среди саженцев - необычные сорта черемухи, абрикоса, ивы, маньчжурский орех. Подготовили и место для полувекового кедра, которому уже тесно на территории двора.

А жители района вдохновились примером своего соседа. И больше не везут сюда мусор. Им приятно, что появилось еще одно место, где можно отдохнуть и хорошо провести время.