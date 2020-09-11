«Мозг у сына погиб»: жительница Ачинска обвинила врачей в роковой ошибке

Жительница Ачинска обвинила врачей в роковой ошибке. Фото: Мария ЛЕНЦ

Жительница Ачинска Красноярского края обвинила врачей в ошибке, которая стоила здоровья ее новорожденному сыну. 24-летняя Юлия рассказала об этом нашим коллегам с «7 канала».

Женщина рожала 24 августа в Ачинске. Первый, долгожданный ребенок, мальчик, беременность протекала благополучно. Однако во время родов выяснилось: малыш обвит в пуповине.

В какой-то момент медики были вынуждены применить вакуум-экстракцию (извлечению из родового канала с помощью вакуумного аппарата). После этого и матери, и ребенку стало плохо. Тогда Юлию отправили в операционную, где сделали кесарево сечение.

По словам женщины, позже на обследовании ей сказали, что мозг сына погиб. Дышать и есть самостоятельно он не может – только через трубочку. Сейчас мать и ребенок находятся в краевой детской больнице. Юлия говорит: ее заверяли, что ребенок в очень тяжелом состоянии, нужно готовиться к худшему. Теперь же от прогнозов воздерживаются.

В больнице Ачинска уже начата служебная проверка, ее результаты станут известны через неделю. Между тем Юлия подала жалобу в минздрав, а на следующей неделе собирается пойти еще и в прокуратуру.